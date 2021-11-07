HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu Açıklaması

TEKİRDAĞ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 27 Eylül'de "Demokrasi Tutum Belgesi"ni kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatarak, "HDP'nin seçimlerden sonra bu ülkede demokratik iktidarın bir parçası haline gelmesini gerçekleştirecek olan tutum belgemizi mitinglerle pekiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Buldan, Tekirdağ Kızılpınar Mahallesi'nde düzenlenen "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde yaptığı konuşmada, demokratik muhalefet yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de halkla buluşmalara devam edeceklerini belirten Buldan, "HDP'nin başlatmış olduğu demokrasiye çağrı mitinglerinin bir yenisini daha Trakya'da, Tekirdağ'da yapmanın gururunu yaşıyoruz. Biz 27 Eylül tarihinde bir deklarasyon yayımladık. HDP'nin ilkelerini, tutumunu açıklayan, bir dahaki döneme damgasını vuracak olan ve HDP'nin seçimlerden sonra bu ülkede demokratik iktidarın bir parçası haline gelmesini gerçekleştirecek olan bu tutum belgemizi mitinglerle pekiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde ama aynı zamanda Avrupa'da da halkımızla birlikte buluşmalar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

HDP çatısı altında kadın mücadelesini büyüterek, kadınların haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getiren Buldan, kadınların yalnız olmadığını kaydetti.

Buldan, HDP'yi kapatmak için hazırlanan iddianamede "gerçekle alakalı somut bir şey olmadığını" savunarak, "Hepsi vekillerimizin yaptığı konuşmalar, vekillerimizin haklımızla buluşmaları, vekillerimizin yapmış olduğu faaliyetleri bu kapatma davasının içine koymuşlar. HDP asla kapatılacak bir parti değildir. HDP'yi kapatmaya sizin gücünüz yetmez, yetmeyecek de." değerlendirmesinde bulundu.

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