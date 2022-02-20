HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Mersin kongresinde konuştu Açıklaması

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Büyük bir cesaretle, kararlılıkla, iradeyle HDP'yi, Türkiye'de siyasetin ana merkezine getirmeye ve Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti haline getirmeye var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Buldan, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde, HDP'nin, ülke siyasetinde olması gerektiğini söyledi.

HDP hakkında Kobani ve parti kapatma davaları başlatıldığını hatırlatan Buldan, "Tek bir HDP'li bile kalsak ant olsun ki HDP kapıları kapanmayacak, bu kapılara asla kilit vuramayız. HDP bayrağı asla yere düşmeyecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

"Demokrasi ittifakı"nın hayata geçmesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Buldan, şunları kaydetti:

"HDP'yi daha da büyütme, güçlendirme zamanıdır. Bütün zalimliklere, zulümlere, baskılara inat HDP'li olmaya devam edeceğiz. HDP'de kalmaya devam edeceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, asla direnmekten vazgeçmeyeceğiz. Büyük bir cesaretle, kararlılıkla, iradeyle HDP'yi, Türkiye'de siyasetin ana merkezine getirmeye ve Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti haline getirmeye var gücümüzle çalışacağız. Bunu başaracağız ve mutlaka kazanacağız."

Kongreye, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, DEVA Partisi Mersin İl Başkanlığı yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.