HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Kocaeli mitinginde konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Kocaeli mitinginde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Kocaeli mitinginde konuştu Açıklaması
AA / Şahin Oktay - Haberler | Politika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracaklarını" belirtti.

KOCAELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracaklarını" belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, haklarında ne kadar soruşturma başlatılsa da haktan yana taviz vermeyeceklerini ve boyun eğmeyeceklerini söyledi.

HDP hakkında Kobani ve parti kapatma davalarının başlatıldığını anımsatan Buldan, suçlarının, mazlumun yanında yer almaları olduğunu savundu.

Buldan, "Şunu ifade etmek isterim ki biz HDP kapatma davasının savunmasını onlara değil, sizlere vereceğiz, alanlarda, meydanlarda vereceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. HDP, öyle kolay yutulacak bir lokma değildir. HDP, kolay kapatılacak bir parti değildir." diye konuştu.

HDP'nin, ülkenin yüz akı olduğunu dile getiren Buldan, barışı isteyen, demokrasiyi, adaleti, hakkı savunan yegane parti olduklarını kaydetti.

Buldan, vatandaşların, sandıkların kurulacağı günü beklediğini belirterek, "Yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız." dedi.

HDP'nin iktidara aday parti olduğunu, sandıklarına sahip çıkacaklarını, şimdiden bunun çalışmasını yaptıklarını vurgulayan Buldan, erken seçim çağrısını yaparken, TBMM'ye ortak önergeyle gitmeyi düşündüklerini, bu önergenin muhalefet partilerinin tamamının ortak önergesi olacağını dile getirdi.

Miting, verilen konserin ardından sona erdi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Bakan Çavuşoğlu, 'AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuştu: (1)

Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1)

 Bakan Çavuşoğlu: 'Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır.

Bakan Çavuşoğlu: "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır.

 Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title