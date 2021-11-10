HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kadın Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Demokratik muhalefetin en güçlü kesimini oluşturan kadınların eşitlikçi ve demokratik iktidarını kuracağını belirten Buldan, ortak ve eşit yaşamın sıcak iklimiyle kadınların Türkiye'yi kuşatacaklarına inancını dile getirdi.

Buldan, güvencesiz işlerde emeği sömürülen kadınların ekonomik olarak toplumun en çok kaybeden ve en çok yoksullaşan kesimi olduğunu söyledi.

İktidarın, partilerine yönelik "siyasi darbe" girişiminde bulunduğunu ileri süren Buldan, HDP'nin, siyasete yön veren ve "Türkiye'yi yönetmeye aday bir halk ve kadın partisi" olduğunu savundu.

Buldan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, parlamentoda kadın grubunu toplayacaklarını, ülke genelinde de eylem ve etkinliklerle kadına yönelik şiddete dikkati çekeceklerini bildirdi.

"Kadınların bu ülkeyi yöneteceği günler yakındır"

Meclis'te, mahallelerde, evlerde, tarlada, fabrikalarda, iş yerlerinde mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Buldan, "Yolumuza çok kararlı ve sıkı bir şekilde devam edeceğiz. Kadın mücadelesi, kadın muhalefeti, bu ülkenin iktidarını ve geleceğini belirleyecek olan güçtür. Gücümüzün her an için farkında olalım. Kadınların bu ülkeyi yöneteceği günler yakındır." ifadesini kullandı.

Haberi Kaydet