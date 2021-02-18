HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu

18.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:34

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP öyle sandığınız, bildiğiniz gibi kolay bir lokma değildir.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP öyle sandığınız, bildiğiniz gibi kolay bir lokma değildir. HDP kapısına çok kolay bir şekilde kilit vurulacak bir parti de değildir." dedi.

Buldan ve beraberindeki heyet "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında, Küçükçekmece'deki Alevi Dernekleri Federasyonu, Garip Dede Dergahı ile Şirinevler'deki Din Alimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Pervin Buldan, şubat ayı itibarıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde muhalefet partilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP ile başlattıkları ziyaretlerinin diğer siyasi partilerle devam edeceğini anlatan Buldan, "Böylesi buluşmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu ziyaretler çerçevesinde de bütün bu süreçlerde ziyaret ettiğimiz her kesimi bu süreçte birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Buldan, HDP'nin Türkiye'nin üçüncü partisi olduğunu belirterek, "HDP öyle sandığınız, bildiğiniz gibi kolay bir lokma değildir. HDP kapısına çok kolay bir şekilde kilit vurulacak bir parti de değildir. HDP Türkiye'de 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partidir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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