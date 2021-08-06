HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari'de konuştu Açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari'de konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari'de konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sel felaketi, orman yangınları, bütün bu felaketler karşısında HDP olarak halklarımız ile nerede olursa olsun dayanışmak bizim görevimizdir, boynumuzun borcudur.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sel felaketi, orman yangınları, bütün bu felaketler karşısında HDP olarak halklarımız ile nerede olursa olsun dayanışmak bizim görevimizdir, boynumuzun borcudur." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Buldan, partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti. Ardından Yüksekova ilçesine geçen Buldan, HDP İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, esnaf ziyaretleri gerçekleştirmek için kente geldiklerini söyledi.

"Biz HDP'yiz her yerdeyiz" kampanyasıyla ülkenin her tarafına halkla bir araya geldiklerini belirten Buldan, ilçede meydana gelen selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mağduriyet yaşayan ve zarar gören vatandaşlarla dayanışmayı ve yaralarını birlikte sarmayı görev bildiklerini aktaran Buldan, şunları kaydetti:

"Yanan ormanlarda zarar gören, evleri yanan ve orada mağduriyet yaşayan bütün insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Sel felaketi, orman yangınları bütün bu felaketler karşısında HDP olarak halklarımız ile nerede olursa olsun onlarla dayanışmak bizim görevimizdir, boynumuzun borcudur."

Buldan, daha sonra beraberindeki partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari'de konuştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari'de konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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