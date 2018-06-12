Hdp Eş Genel Başkanı Buldan Gaziantep'te

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye'nin, barışın umudu olan HDP, 24 Haziranda büyük bir başarı elde edecek. Bu başarı ve kutlu zafer elbette ki sizlerin zaferi olacaktır." dedi.

Buldan, partisince Gazikent semtinde düzenlenen mitingde, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin, barışın umudu olan HDP, 24 Haziran'da büyük bir başarı elde edecek. Bu başarı ve kutlu zafer elbette ki sizlerin zafer olacaktır. Bu zaferin altına hep birlikte imza atacağız. Türkiye halkları kararını verdi. Türkiye toplumu, Gaziantep kararını verdi. Bu seçim bir kader seçimi ve Türkiye'nin aydınlık geleceğinin yarınları, Türkiye'nin barışı için olacak."

Buldan, Gaziantep halkının da kararını iyi vermesi gerektiğini anlatarak, "Vereceğiniz oyları HDP'den yana olan inancınızı koruyarak verin. Bizi barajın altına bırakmaya çalışıyorlar. Bu oyunlara gelmeyin. Sandıklara sahip çıkarsak, 24 Haziran'da büyük bir başarıyı hep birlikte elde edebiliriz. Sadece 12 günümüz var. Herkesi ikna etmeye çalışın. Herkesin elini tutmaya çalışın. Herkesin vicdanına dokunmaya çalışın." diye konuştu.