HDP Eş Genel Başkanı Buldan, EMEP Genel Başkanı Akdeniz'i ziyaret etti
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, EMEP Genel Başkanı Akdeniz'i ziyaret etti

25.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:04
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, EMEP Genel Başkanı Akdeniz'i ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'i ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'i ziyaret etti.

Buldan, EMEP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan ziyaretteki konuşmasında, partisinin yeni bir program açıkladığını, bu çerçevede muhalefet partileriyle buluştuklarını söyledi.

Başlattıkları kampanyanın toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini dile getiren Buldan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün kendilerine çok şey kattığını ifade etti.

Pervin Buldan, diğer muhalefet partileriyle buluşmalarında gündemde olan yeni anayasa konusunu da görüştüklerini anlatarak, "Şu an yürürlükte olan Anayasa, Türkiye'nin sorunlarına çözüm olacak anayasa değil. Bir darbe anlayışıyla hazırlanmış olan ve Türkiye'deki bütün farklı kesimleri, inançları, kimlikleri ve kültürleri yok sayan Anayasa'nın böylesi süreçlerde herhangi bir faydasının olmadığını biliyoruz. Yeni bir anayasanın hazırlanması, yazılması için ortamın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu ifade eden Buldan, sorunların çözümünün karşılıklı olarak toplumsal barışı elde etmekten geçtiğini bildirdi.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in gündeme ilişkin açıklamalarının ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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