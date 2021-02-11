HDP Eş Genel Başkanı Buldan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Babacan'la DEVA Partisi Genel Merkezi'nde görüşen Buldan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerine ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Buldan, yaklaşık 1 saat görüştükleri Babacan ve heyetiyle Türkiye'nin genel meselelerini konuştuklarını, muhalefet partileri arasında bir güç birliğine ve demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdiklerini aktardı.

Demokrasi ittifakının, bir geçiş dönemi olarak ifade ettikleri seçimlere kadar olan süreçte yol temizliği yapma ihtiyacını da masaya yatırdıklarını ifade eden Buldan, adil yargılanma konusunu, haksız tutuklamaları, parlamenter sisteme geçiş için yapılması gerekenleri konuştuklarını anlattı.

Buldan, şöyle devam etti:

"Seçim meselesi bir ittifak olarak gündemimizde değil ancak bir seçim güvenliğine, bir oy güvenliğine de ihtiyaç olduğunu bugün bir kez daha konuştuk. Bundan sonra görüşmeler devam edecek. Kuracağımız heyetler kendi aralarında görüşmelerini yapacaklar. İstişarelerini, diyaloglarını devam ettirecekler."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Buldan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin duruşlarının net olduğunu söyledi.

Buldan, şunları kaydetti:

"HDP olarak toplumun tüm kesimleriyle ortak bir anayasanın çıkarılması konusunda hemfikiriz. Sadece hükümetin belirlediği bir yeni anayasanın Türkiye'ye hizmet etmeyeceği, faydalı olmayacağı kanaati taşıyoruz. Elbette bütün muhalefet partilerinin görüşlerinin alınması önemlidir ama toplumun diğer kesimleri, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu sürecin içerisine dahil etmekte fayda var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak