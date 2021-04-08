HDP Eş Genel Başkanı Buldan: "Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız"
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: "Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız"

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: 'Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasi ittifakını genişleterek, ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasi ittifakını genişleterek, ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız." dedi.

Buldan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi.

HDP'ye açılan kapatma davasının "halk iradesine karşı" olduğunu savunan Buldan, şunları kaydetti:

"İnancımızı ve umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz, buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız."

Toplantıya, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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