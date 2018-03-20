Hdp Eş Genel Başkanı Buldan Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Afrin'den kaçmak zorunda kalan sivillerin yerlerine dönebilmeleri için gerekli koşullar acilen sağlanmalı, bunun için bir plan açıklanmalıdır." dedi.

Buldan, partisinin Diyarbakır il binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

"Afrin, Suriye'de savaşın ve yıkımın yaşanmadığı tek istikrar bölgesiydi. Afrinliler, bu kentte kendi kurdukları demokratik bir yönetimle huzur ve güven içerisinde yaşıyordu. Hatta savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de sığındığı bir yerdi Afrin." diyen Buldan, şöyle devam etti:

"Bölgenin halklarından yana, demokrasiden ve bölgesel barıştan yana alınacak bir tavır Türkiye ve bölge halklarına kazandıracaktır. Şimdi girilen yol ülkenin ve toplumun yararına değildir. Tam aksine, geleceğe daha büyük sorunlar taşıma yoludur. Afrin'den kaçmak zorunda kalan sivillerin yerlerine dönebilmeleri için gerekli koşullar acilen sağlanmalı, bunun için bir plan açıklanmalıdır. Afrin'den göç etmek zorunda kalan insanlar çok ciddi sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu nedenle uluslararası insani yardım kurumlarını acilen göreve çağırıyoruz."

Buldan, yarın kutlanacak nevruza ilişkin, barışa, özgürlüğe ve eşitliğe vesile olmasını temenni etti.

Toplantıdan sonra beraberindeki partililerle merkez Bağlar ilçesine geçen Buldan, geçen yıl 21 Mart'ta nevruz kutlamalarının yapıldığı alana elindeki bıçak ve sırt çantasıyla girmeye çalışırken alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kemal Korkut için olayın meydana geldiği Evrim Alataş Caddesine karanfil bıraktı.