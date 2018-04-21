Hdp Eş Genel Başkanı Buldan

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Biz HDP olarak artık son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızda yapıyoruz ve bu son toplantılarla birlikte adayımızı en kısa zamanda Türkiye toplumuna açıklayacağız." dedi.

Bursa'da bir dernek lokalinde parti üyeleri, STK ve bazı siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Buldan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin Türkiye'nin gelecek yüzyıllardaki statüsünü belirleyecek öneme sahip olduğunu söyledi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Buldan, "Şimdi herkes merak ediyor, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin adayı kim olacak? Saadet'in veya diğer partilerin adayı kim olacak? Biz HDP olarak artık son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızda yapıyoruz ve bu son toplantılarla birlikte adayımızı en kısa zamanda Türkiye toplumuna açıklayacağız." diye konuştu.

Buldan, diğer partilerin hangi isimleri aday göstereceklerini bilmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elbette adayımız Türkiye toplumunun onu kucaklayacağı ama aynı zamanda da o adayın tüm Türkiye toplumunu kucaklayacak bir isim olmasına dikkat edeceğiz. Umut ediyor ve diliyoruz ki çıkaracağımız adaylar, 'Türkiye'nin sorunlarını iyi bilmesi' gibi niteliklere sahip olan adaylar olur. Yoksa hepimiz kaybedeceğiz ve artık hiç kimsenin kaybetmek gibi bir lüksü yoktur. Kaybedecek zamanımız, canımız yoktur, kaybedecek hiçbir şeyimiz olmamalıdır. Kazanmak için çalışmalıyız. Başarmak için ve Türkiye'yi değiştirmek için çalışmalıyız. HDP olarak bir kez daha umudu vadedeceğiz Türkiye toplumuna."

Pervin Buldan, konuşmasının ardından toplantının basına kapalı bölümünde programa katılanların sorularını yanıtladı.