HDP Eş Başkanı Temelli: 'Yeni Bir Sivil Darbe Yapıldı'

20.08.2019 09:02

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li büyükşehir belediye başkanlıklarını görevden almasına tepkisini "Maalesef bu iktidar, AKP-MHP bloku, Erdoğan rejimi, Türkiye tarihine kara bir sayfa daha ekledi. 19 Ağustos, Türkiye tarihine yeni bir sivil darbe olarak geçti" sözleriyle ifade etti