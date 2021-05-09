HDP, engellilere yönelik ayrımcı tabirleri araştıracak

HDP Engelliler Komisyonunun, engellilere yönelik ayrımcılık içeren dilsel alışkanlıkları tespit etmek amacıyla araştırma başlattığı duyuruldu.

HDP Engelliler Komisyonunun, engellilere yönelik ayrımcılık içeren dilsel alışkanlıkları tespit etmek amacıyla araştırma başlattığı duyuruldu.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, partinin "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında başlatılan "Engellilere Yönelik Ayrımcı Tabirleri Tespit Etme Araştırması" ile engellilerle ilgili bilinçli ya da bilinçsiz kullanılan ayrımcı tabirlerin tespiti, azaltılması ve süreç içerisinde yok edilmesi hedefleniyor.

Partinin Engelliler Komisyonu eş sözcüleri Hatice Betül Çelebi ve Musa Piroğlu imzasıyla başlatılan çalışma için anket formu düzenlendi.

Herkesin katılabileceği anketin linki, HDP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Tüm yurttaşlara ayrımcılık olmayan 'adalet toplumu' diliyoruz"

Açıklamada, Çelebi ve Piroğlu'nun ortak görüşüne de yer verildi.

Her kültürde, ayrımcılık ve ötekileştirme içeren söylem, tabir, söz, deyim, kelime, vecize gibi bazı dilsel alışkanlıklar olduğu ifade edilen görüşte, şunlar kaydedildi:

"Maalesef bizim toplumumuzda engellilere yönelik ayrımcılık içeren dilsel alışkanlıklar çoğu zaman farkında olunmadan, bazen de bile isteye kullanılmaktadır. Bu nedenle 'Engelliler İçin Adalet' çağrısını dilden başlatmak istiyoruz. Bu ayrımcı tabirlerin kullanımının azaltılmasını ve süreç içerisinde yok edilmesini umuyoruz. Bu kapsamda engellilere yönelik ayrımcı tabirleri tespit edebilmek ve konu hakkında farkındalık yaratmak ve uzun vadede bu ayrımcılık suçlarını azaltmak amacıyla bir çalışma başlatıyoruz."

Ankete katılarak ayrımcı tabirlerin tespitine ve önlenmesine katkı sunulabileceği bildirilen görüşte, "Başta engelliler olmak üzere tüm yurttaşlara ayrımcılık olmayan bir 'adalet toplumu' diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe