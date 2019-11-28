HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması

28.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:48

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul-İzmir arasında otoyol ve köprülerden gidiş dönüş için bir asgari ücretli maaşı harcanması gerektiğini ileri sürdü.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamu özel iş birliği projelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçesinde kamu özel iş birliğinde hayata geçirilen projelere milyarlarca lira ödenek ayrıldığını belirten Paylan, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın söz konusu projeler için devletin cebinden para çıkmayacağı yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

Paylan, bu yöntemle yapılarak hizmete sunulan köprü ve otoyolları, geçiş ücretleri yüksek olduğu için yoksul vatandaşların kullanamadığını savunarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan Ankara veya İzmir'e gitmek isteyen vatandaşlarımızın buralardan geçmek için yüzlerce lira ödemesi gerekiyor. Bu yollardan yoksul vatandaş mütevazi arabasıyla gidemiyor. İstanbul-İzmir arasında otoyol ve köprülerden gidiş dönüşe bir asgari ücretli maaşı gerekiyor. Bütün bu yol ve köprüleri ne yazık ki zenginler kullanabiliyor. Öte yandan Hazine garantisi nedeniyle bu yol ve köprülerden geçseniz de geçmeseniz de parasını ödüyorsunuz."

Paylan, Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ün kendisine verdiği mektubu, komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a okuduğunu belirterek, TCDD Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticilerinin söz konusu kazaya yönelik yargılanmalarının önünün açılmasını istedi.

Kaynak: AA