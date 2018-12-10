HDP Diyarbakır İl Binasına Yapılan Polis Operasyonunda Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için başlatılan açlık grevine polis müdahale etti.
Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığında açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, açlık grevine başladı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı'na düzenlediği operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı.