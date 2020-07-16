HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Sever Fidan'ın 11 yıl önce dağa...
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Sever Fidan'ın 11 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tayfur, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
16.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:47
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Sever Fidan'ın 11 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tayfur, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Tayfur ile birlikte HDP önünde eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA