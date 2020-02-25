HDP'den Türkiye Siyasetine 'Demokratik İttifak' Çağrısı
HDP 4. Olağan Kongresi, "Acil görev demokrasi ittifakı" yanı sıra "Umutluyuz", "Kararlıyız", "Tüm inançlara özgürlük Alevilere eşit yurttaşlık" gibi pankartlarla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.
25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:46
HDP 4. Olağan Kongresi, "Acil görev demokrasi ittifakı" yanı sıra "Umutluyuz", "Kararlıyız", "Tüm inançlara özgürlük Alevilere eşit yurttaşlık" gibi pankartlarla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreden demokratik ittifak çağrısı geldi
Kaynak: DailyMotion.com