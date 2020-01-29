HDP'den Trump'ın sözde barış planına tepki Açıklaması

29.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:32

HDP, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Plan Filistin'e vurulan bir tokattır ve Filistin'i yeniden işgal etmek anlamını taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, sözde barış planına işaret edilerek, tek taraflı anlaşmaların Orta Doğu'da barışı sağlamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Plan Filistin'e vurulan bir tokattır ve Filistin'i yeniden işgal etmek anlamını taşımaktadır. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden ve İsrail'in uluslararası anlaşma ve yasalara aykırı bir şekilde fiilen işgal ettiği Filistin topraklarını İsrail'e bırakan bu anlaşma planı, bölgesel ve uluslararası önemi haiz olan Filistin-İsrail çatışmasına adil ve demokratik bir çözüm sunmaktan kesinlikle uzaktır." ifadelerine yer verildi.

Kudüs ve Kudüs'ün kalbi olan Mescidi Aksa hakkında söylenenlerin de kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Filistin halkının ve onların birliğinin, demokratik güçlerin ortak olmadığı bir ortamdan çözüm çıkmaz. Filistin sorunu fiili işgalci yöntemlerle değil, demokratik yöntemlerle ve onurlu bir barışla çözülür. Mazlum Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız." denildi.

Kaynak: AA