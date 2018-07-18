HDP'den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Terörist cenazesine katılan vekilleri kınamak yerine destek verdiler DİYARBAKIR - Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan milletvekillerine destek açıklamasında bulundu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına terörist cenazesine katılan Musa Farisoğulları ile Remziye Tosun ve partililer katıldı. Burada bir açıklama yapan HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, halkın yüz binlerce oyu ile seçilmiş olan vekillerin eylemlerine, siyasal çalışmalarına, en doğal davranışlarına müdahale edildiğini ve bunun engellenmeye çalışıldığını savundu. Camcı, "Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı oluşturmaya çalışın, bu insanlarımız, vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır il örgütü olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz ile Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları ile gurur duyuyoruz. Onlar bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen vekillerdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz. Bir örgüt mensubunun cenazesine katılmak, bir insanımızın ve ailesinin acısını paylaşmak yanında durmak dünyanın hiçbir yerinde suçlanabilecek bir şey olarak kimsenin önüne konamaz" dedi.

HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remzi Tosun, geçtiğimiz gün kırmızı bültenle aranırken öldürülen teröristin cenazesine katılmıştı. Farisoğulları ve Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.