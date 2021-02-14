HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması

14.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:46
HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması

HDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin, "İktidarın, alıkonulanların serbest bırakılması için gösterilen çabaları cesaretlendirerek, sivil toplum örgütleri, barış aktivistleri ve etkin politik şahsiyetlerden bir heyet...

HDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin, "İktidarın, alıkonulanların serbest bırakılması için gösterilen çabaları cesaretlendirerek, sivil toplum örgütleri, barış aktivistleri ve etkin politik şahsiyetlerden bir heyet oluşturarak, onların ailelerine kavuşması için yolu açması, önceki örneklerin de gösterdiği gibi pekala mümkündü." ifadeleri kullanıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nca yapılan açıklamada, uzun süredir PKK'nın elinde tutulan ve kendilerini silahlı saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntü içinde olunduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, daha önce PKK tarafından alıkonulanların, HDP'nin gayretleriyle sağ salim evlerine döndüğü aktarıldı.

"Halkların Demokratik Partisi, ailelerin ve kamuoyunun soru ve taleplerini TBMM gündemine taşımasına karşın, bu çabalarımız yanıtsız bırakıldı. İktidar, ailelerin çırpınışlarına olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt vermediği gibi, kimi aileleri de Diyarbakır İl Binamız önünde süregiden oturmaya dahil etti." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa iktidarın, alıkonulanların serbest bırakılması için gösterilen çabaları cesaretlendirerek, sivil toplum örgütleri, barış aktivistleri ve etkin politik şahsiyetlerden bir heyet oluşturarak, onların ailelerine kavuşması için yolu açması, önceki örneklerin de gösterdiği gibi pekala mümkündü. Ne yazık ki, görevlilerinin yaşam ve özgürlüğü için üzerine düşen diplomatik ve insani sorumlulukları üstlenmekten kaçınan iktidar, maksadı ve hedefi belirsiz bir askeri operasyon ile yaşamlarını riske attığı ve sonunda ailelerine naaşlarını teslim ettiği kayıpların sorumluluğunu, bu süreçte daima ailelerin yanında durmuş olan partimize yükleme çabasına girişmektedir. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. İktidar, partimizden hesap sorma değil, kayıpların ailelerine ve topluma hesap verme konumundadır. Aynı şekilde PKK da hayatları kendilerine emanet olan tutsakların nasıl can verdiklerine, bu ölümlerdeki kendi sorumluluklarının ne olduğuna ilişkin Türkiye ve dünya kamuoyunu bilgilendirmelidir."

Ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerinin olayı araştırmak üzere harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, "Alıkonanların yaşamları, rastlantılara ve çatışma ortamının insafına bırakılmamalı, ailelerin ve kamuoyunun talebine karşılık PKK, elinde tutmaya devam ettiği kişileri salıvermelidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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