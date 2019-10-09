HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir'
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HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir'

Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı askeri operasyon ile ilgili euronews'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, “Bu açık ve net bir savaştır" dedi

09.10.2019 20:36
HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri operasyon başlatmasına Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Avrupalı Kürt siyasetçilerden tepki geldi.


Euronews'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, Türkiye'nin başlattığı harekatı "açık ve net bir savaş" olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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