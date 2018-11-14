HDP'den Seçim Dengelerini Altüst Edecek Çıkış: CHP ile İttifak Yapabiliriz

"CHP ile ittifak yapılacak mı?" sorusuna cevap veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bundan sonrası açısından yereller başta olmak üzere merkezi görüşmelerde de böyle bir teklif gelirse barış, demokrasi ve özgürlükler açısından kapımızın açık olduğunu ifade edebiliriz."

KILIÇDAROĞLU-TÜRK GÖRÜŞMESİ

Gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski HDP Milletvekili Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeyi değerlendiren Buldan, görüşmenin tesadüfen yapıldığını söyledi.

Pervin Buldan.

Buldan görüşmenin, partisinin karar mekanizmasında alınan bir karar doğrultusunda yapılmadığını vurgulayarak, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir" diye konuştu.

'KAPIMIZ İTTİFAKA AÇIK'

Yerel seçimlerde CHP ile yapılacak olası bir ittifakı da değerlendiren Buldan, henüz bir gelişme olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerellerde yapılacak olan görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Merkezi anlamda alınmış bir karar ve görüşme yok bu aşamaya kadar. Bundan sonrası açısından yereller başta olmak üzere merkezi görüşmelerde de böyle bir teklif gelirse barış, demokrasi ve özgürlükler açısından kapımızın açık olduğunu ifade edebiliriz."