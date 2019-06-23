HDP'den seçim değerlendirmesi
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm hakların ortak umudu olmuştur" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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