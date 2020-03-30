HDP'den Kovid-19 ile mücadele döneminde dayanışma çağrısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bütün bu zor şartlara rağmen dayanışmayı sürdürmek mümkündür.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bütün bu zor şartlara rağmen dayanışmayı sürdürmek mümkündür. Sadece mümkün olmakla kalmaz aynı zamanda gereklidir. Çünkü bu krizle baş etmemizi sağlayacak en temel şey dayanışmadır." dedi.

Sancar, sosyal medya hesaplarından yaptığı yayınla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uyguladığı politikaları eleştiren Sancar, öncelikle toplum sağlığının korunması ve kamu kaynaklarının bu konuya seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Salgın gibi tehditlerle mücadele etmenin en önemli yolunun topluma güven vermek olduğunu ifade eden Sancar, topluma güven verebilmenin ön şartının ise şeffaflık ve samimiyet olduğunu belirtti.

Sancar, parti teşkilatının "dayanışma ağları" kurarak ihtiyacı olanların beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için çalıştığını ifade ederek dayanışmanın "toplum sağlığını ve insanlığı kurtaracak en önemli unsur" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sancar, "Bütün bu zor şartlara rağmen dayanışmayı sürdürmek sadece mümkün olmakla kalmaz aynı zamanda gereklidir. Çünkü bu krizle baş etmemizi sağlayacak en temel şey dayanışmadır." diye konuştu.

Bu tür krizlerin, yerelle ilişkisi en güçlü ve yaygın olan meslek örgütlerinin dahil olduğu bir kriz merkeziyle yönetilebileceğini savunan Sancar, meslek örgütleri ve bu alanda katkı sağlayabilecek kuruluşlarla ortak bir "Ulusal Kriz Koordinasyon Merkezi" oluşturulması çağrısı yaptı.

HDP olarak alternatif bir bilim kurulu oluşturma kararı aldıklarını aktaran Sancar, TBMM'nin de toplum sağlığı ve "evde güvenli geçim" dışında bir konuyu gündemine almaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA