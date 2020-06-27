HDP'den korona virüs açıklaması: "3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır" HDP'den yapılan açıklamada, 3 milletvekilinde korona virüse rastlandığı fakat vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

HDP'den yapılan açıklamada, 3 milletvekilinde korona virüse rastlandığı fakat vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de çalışan bir temizlik personelinin enfekte olduğunun tespit edilmesi üzerine katta bulunan çalışanlar, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırması kararı alınmıştı. HDP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, HDP'li 3 milletvekilinde korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, vekillerin doktor kontrolün altında olduğu belirtilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA