HDP'lilerin oturma eylemi
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HDP'lilerin oturma eylemi

01.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:33

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında HDP'lilerin gözaltına alınmasının, hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, "AKP-MHP iktidarının siyasi ajandasına göre yürütülen siyasi...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında HDP'lilerin gözaltına alınmasının, hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, "AKP-MHP iktidarının siyasi ajandasına göre yürütülen siyasi darbe operasyonudur." dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Mithat Sancar, partilerinden bir grup milletvekili ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında partililerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Buldan, "Bugün partimize yönelik siyasi intikam operasyonunun yedinci günündeyiz. Arkadaşlarımız bir haftadır haksız ve hukuksuz bir biçimde keyfi gözaltı işkencesi altında tutulmaya devam ediyor." görüşünü savundu.

Buldan, Kars Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca, il genel ve belediye meclis üyeleri ile parti yöneticilerinin de gözaltına alındığını ifade ederek, "Bu operasyonlar hukuki değil siyasidir. AKP-MHP iktidarının siyasi ajandasına göre yürütülen siyasi darbe operasyonudur." dedi.

İktidarın, demokrasi mücadelelerinden rahatsız olduğunu ve çağrılarına siyasetle değil siyasi operasyonlarla yanıt verdiğini iddia eden Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, HDP'ye demokratik siyaset alanını kapatmaya çalıştıkça bizler demokratik siyaset zeminini daha da büyüteceğiz, güçlendireceğiz ve genişleteceğiz. Onlar, demokratik toplumsal muhalefeti engellemeye çalıştıkça demokratik güçbirliği ve toplumsal dayanışmayı daha da büyüteceğiz. HDP'yi terörize planları tutmayacaktır. Biz tüm baskı ve engellemelere rağmen demokratik siyaset zemininde kalmaya ve demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Buldan, gözaltındaki HDP'lilerin, bir an önce serbest bırakılmasını isteyerek, "Cesaretiniz varsa gelin Meclis'te 6-8 Ekim için derhal bir araştırma komisyonu kuralım ve gerçekleri tüm boyutuyla araştıralım, açığa çıkartalım." çağrısında bulundu.

"HDP, demokratik siyaset zeminini hiçbir şekilde terk etmeyecektir"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da kendilerine yönelik operasyonun her şeyden önce Türkiye'de demokrasi mücadelesine, demokrasi güçlerine ve toplumsal muhalefete bir saldırı olduğunu ileri sürdü.

Sancar, "Bunun için bu operasyona siyasi darbe adını veriyoruz. Elbette siyasi darbe bu operasyonla başlamadı. Bu operasyon, beş yıldır devam eden büyük bir planın en keskin virajlarından biridir." dedi.

HDP olarak kararlı ve haklı olduklarını savunan Sancar, "İktidarın hedeflerinden birinin de HDP'yi hırçınlaştırarak, kendi çizgisinden uzaklaştırmak, bu yürüyüşünden saptırmak olduğunun farkındayız. O nedenle bütün toplumsal kesimlere buradan tekrar taahhüt ediyoruz. HDP, demokratik siyaset zeminini hiçbir şekilde terk etmeyecektir. Siyasi hedeflerini de mücadele programlarını da demokratik siyaset zemininde yürütecektir." ifadelerini kullandı.

Meclisin bugünkü açılış törenine katılmama kararı aldıklarını dile getiren Sancar, şöyle devam etti:

"Bu, Meclise karşı bir tutum değildir. Meclisi demokratik siyasetin en önemli platformlarından biri olarak gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir. Bize göre Meclis, demokratik siyasette önemli bir alandır ancak bu kadar büyük bir haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü Meclis Genel Kurulundan değil Meclis bahçesinden halklarımıza duyurmayı daha doğru, uygun bir yöntem olarak gördük. O nedenle açılışa katılmayacağız. Açıklamadan sonra Meclis bahçesinde, Genel Kurul devam ettiği süre boyunca oturma eylemi gerçekleştireceğiz."

Açıklamadan sonra Buldan, Sancar ve HDP milletvekilleri, kısa bir yürüyüş yaparak, muhalefet kulisinin bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Öte yandan Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınanların resimleri ağaçlara asıldı.

HDP'lilerin oturma eylemi
HDP'lilerin oturma eylemi
HDP'lilerin oturma eylemi
HDP'lilerin oturma eylemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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