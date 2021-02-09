HDP'den İzmir'de İş ve AŞ Buluşmaları
09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:51
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilkini Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "İş ve AŞ Buluşmaları"nın ikincisini İzmir'de başlattı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilkini Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "İş ve AŞ Buluşmaları"nın ikincisini İzmir'de başlattı. HDP, İzmir'de üç gün sürdüreceği temasları sırasında kentte yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen kesimleri de ziyaret edecek
Kaynak: DailyMotion.com