HDP'den İzmir'de İş ve AŞ Buluşmaları

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilkini Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "İş ve AŞ Buluşmaları"nın ikincisini İzmir'de başlattı. HDP, İzmir'de üç gün sürdüreceği temasları sırasında kentte yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen kesimleri de ziyaret edecek

Kaynak: DailyMotion.com