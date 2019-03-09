Hdp'den İstifa Eden İgm Üyesi AK Parti'ye Geçti

BATMAN(AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) il genel meclisi üyesi Savaş Çıtanak, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Çıtanak'ın rozetini AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir taktı.

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti Batman belediye başkan adayı Murat Güneştekin ile birlikte 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Kozluk ilçesinde seçim lokali açılışına katıldı.

Lokal açılışı öncesi HDP'den istifa eden il genel meclis üyesi Savaş Çıtanak AK Partiye geçti. Çıtanak'a parti rozetini Özdemir taktı.

Çıtanak, yaptığı konuşmada "Evime geri döndüğümden dolayı mutluyum. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

Burada konuşan AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, AK Parti'nin Kozluk'ta bugüne kadar verdiği tüm vaatleri yerine getirdiğini söyledi.

Gerek Kozluk'un gerek Batman'ın ve Türkiye'nin AK Parti kadrolarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle dedi:

"Siz vatandaşlarımız belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına ve biz milletvekillerine istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Çünkü bizler halkımıza üstten bakanlar değiliz. Bizler halkımızın hizmetkarlarıyız. Bizler sizlere hizmet etmek için varız. AK Parti'den önce, bizim memlekette çekilen en büyük sıkıntı bir il başkanı, belediye başkanı veya bir milletvekili ile görüşmek çok zordu. Görüşmek için mutlaka bir aracı bulmanız gerekiyordu. Bugün ise AK Parti geldi ve tüm bunları yıktı, devirdi. Ne yaptık göreve gelir gelmez hepimiz telefonlarımızı, adreslerimizi ve iletişim bilgilerimizi sosyal medyaya attık. İsteyen bize kolaylıkla ulaşabiliyor. Biz sizlerin hayır dualarına talibiz. Sizler kendinize 31 Mart'ta hizmetkar seçeceksiniz. Şundan emin olun ki Kozluk'a bir hizmet gerekiyorsa o hizmeti Kozluk'a getirecek olan AK Parti ve karşınızda gördüğünüz bu kadrodur. Veysi başkanın taahhüt ettiği bütün yatırımların arkasında bizler varız."

Yapılan konuşmaların ardından lokal açılışı gerçekleştirildi.

Lokal açılışı sonrası esnafları ziyaret eden Özdemir ve beraberindeki partililer, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA