HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'e Süryanilerden tepki
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HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'e Süryanilerden tepki

BİR kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelince HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e, Süryani Cemaati tepki gösterdi.

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'e Süryanilerden tepki
21.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:38

BİR kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelince HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e, Süryani Cemaati tepki gösterdi. Süryani Demokratik Birliği Başkanı Şamiran İshak, Tuma Çelik'in Süryanilerin temsilcisi olarak tanıtılmasına tepki göstererek, "Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda Tuma Çelik, insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.

2018 yılında seçim çalışması yürüttüğü sırada bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen ve önceki gün partisi HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e tepkiler sürüyor. Çelik'in mensubu olduğu Mardin'deki Süryani cemaati, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi. Süryani Demokratik Birliği Başkanı Şamiran İshak, yaptığı yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in insanlığa karşı suç işlediğini ve bunu lanetleyip kınadıklarını söyledi. İshak, "Bu doğrultuda Tuma Çelik, insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Söz konusu mağdur kadına karşı işlediği suçtan dolayı da ilgili makamları göreve çağırıyoruz" dedi.

'SÜRYANİ OLMASI ONUN SÜRYANİ TEMSİLCİSİ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR'Tuma Çelik'in Süryanilerin temsilcisi olarak tanıtılmasını da tepki gösteren İshak, Çelik'in Süryanilerin temsilcisi olmadığını aktardı. İshak, "Ne yazık ki, Tuma Çelik, Türkiye medyasında altı çizilerek Süryani temsilcisi olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Tuma Çelik'in Süryani olması, onun Süryani temsilcisi olduğu anlamına gelmemektedir. Tuma Çelik son seçimlerde HDP tarafından aday seçildi ve HDP oylarıyla TBMM'ne girdi.

Süryanilerin durumunu tanıyan herkes bilir ki; Süryaniler Mardin'de bir milletvekili çıkaracak nüfus potansiyeline sahip değildirler. Dolayısıyla Tuma Çelik sorunları üye olduğu ve onu Meclis'e çıkaran partiyi bağlar ve Süryanileri değil. Nasıl ki her TBMM üyesinin hatası Türk milletini bağlamıyorsa, Tuma'nın hataları da Süryanileri bağlamamaktadır. Bu temelde meydana gelen skandalın altı çizilerek bir Süryani temsilcisi olarak lanse edilmesi bizi derinden üzmüştür. Süryani sorunu Osmanlı'dan günümüze kadar gelen ciddi bir konudur. Süryaniler her dönemde devletleriyle uyumlu bir şekilde yaşamışlardır. Süryaniler sadece Türkiye'de değil, yaşadıkları bütün ülkelerde demokratik hukuk çerçevesi dışında hiçbir faaliyette bulunmamışlardır. Herkes bilmelidir ki; Süryani sorunu ve temsili Tuma Çelik ve benzeri unsurların güdümünde olacak kadar basit değildir. Özellikle de Tuma ile Süryaniliğin bağdaştırılması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez bir durumdur" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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