HDP'den Erdoğan'a: "İmralı'nın Anahtarını Siz Verdiniz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'den Erdoğan'a: "İmralı'nın Anahtarını Siz Verdiniz"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Batman'da yaptığı konuşmada çözüm sürecinin bozulmasından HDP'yi sorumlu tutmasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'dan yanıt verdi.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Batman'da yaptığı konuşmada çözüm sürecinin bozulmasından HDP'yi sorumlu tutmasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'dan yanıt verdi. Buldan, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde İmralı ve Kandil'e gittiklerini söyledi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'...

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu"...

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title