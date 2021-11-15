HDP'den Erdoğan'a: "İmralı'nın Anahtarını Siz Verdiniz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Batman'da yaptığı konuşmada çözüm sürecinin bozulmasından HDP'yi sorumlu tutmasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'dan yanıt verdi.
DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Batman'da yaptığı konuşmada çözüm sürecinin bozulmasından HDP'yi sorumlu tutmasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'dan yanıt verdi. Buldan, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde İmralı ve Kandil'e gittiklerini söyledi
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