HDP'den Demokratik Alevi Derneklerine ziyaret

29.08.2019 14:12

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Alevi Derneklerini (DAD) ziyaret etti.

DAD Eş Genel Başkanı Musa Kulu, Temelli ve beraberindeki heyet ile görüşmesinde Türkiye'nin kaos süreci yaşadığı dönemde yeni bir demokratik alan açma çabası içinde olan HDP'nin bu ziyaretinin önemli olduğunu belirtti.

Temelli ise demokrasi ittifakının hayata geçmesi, demokratik bir anayasanın hazırlanması ve yargı reformu çalışmalarının hızlandırılması için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Herkesi bu süreçlere katkı vermeye davet ettiğini aktaran Temelli, toplumsal mutabakatın sağlanması durumunda ülkeye huzur, barış ve demokrasinin geleceğini ifade etti.

Temelli, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Davutoğlu dönsün o tarihte kendi yaptığı açıklamalara baksın, onun üzerinden eğer vicdanı ve ahlakı izin veriyorsa öz eleştiri versin. HDP ile uğraşarak siyaset yapma zamanı geçmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA