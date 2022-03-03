HDP'den çiftçiye gübre mazot desteğiyle ilgili kanun teklifi

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, çiftçinin gübre ve mazot maliyetlerinin yarısının kamu bütçesinden karşılanmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir buğday ve ekmek kriziyle karşı karşıya olduğunu savunarak, HDP Ekonomi Komisyonu olarak bu konuda hazırladıkları kanun teklifini paylaştı.

Türkiye'nin buğdayda kendi kendine yeten bir ülke olmadığını ve milyonlarca ton buğdayın ithal edildiğini söyleyen Paylan, bu ithalatın da yüzde 90'ının şu an savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Buğday fiyatlarının uluslararası piyasalarda dolar bazında 2 katına çıktığını kaydeden Paylan, "Bu, bir çuval unun 600, 700, 800 liraya yükselmesi demektir. Dolayısıyla ekmeğin 6-7 liraya yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Gübre ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle buğday ve ekmek kriziyle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Paylan, "Biz bir yasa teklifi hazırladık; çiftçinin gübre ve mazot maliyetlerinin yarısını kamu bütçesinden karşılayalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylan, hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.