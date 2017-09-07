Hdp'den Aym Önünde Basın Açıklaması

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Hukuk ve adalet tecelli edinceye kadar bıkmadan, usanmadan, bedeli ne olursa olsun, hukuk zemininde, legal demokratik siyaset zemininde çabamızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



Baydemir ile bazı HDP'li milletvekillerinden oluşan heyet, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde basın açıklaması yaptı.



Parti Sözcüsü Baydemir, Türkiye'nin adalet sorunu olduğunu öne sürerek, adaletin tecelli etmesi için bir kez daha AYM'nin önünde toplandıklarını söyledi.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün verdiği kararla HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM Genel Kurulunda alınan kararın iptal istemini reddettiğini hatırlatan Baydemir, TBMM tarihinde devamsızlıktan dolayı ilk defa 2 milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğünü ifade etti.



Osman Baydemir, yargının darbe hukukuna boyun eğdiğini iddia eden Baydemir, "Oysa hukuk, adalet dediğimiz mekanizma zorbanın gücü değil mazlumun sarılabileceği yegane mekanizmadır. Bir gün mutlaka herkesin adalete ihtiyacı olacaktır. Yargı darbe hukukuna boyun eğmemeli, darbe hukukunu zinhar desteklememelidir. Çünkü darbe hukuku desteklenirse, zorbalık, zorun gücüne biat edilirse, yarın zorun aracını kim elinde tutarsa o zaman onun hukuku esas alınmış olur." ifadelerini kullandı.



Baydemir, "Hukuk ve adalet tecelli edinceye kadar bıkmadan, usanmadan, bedeli ne olursa olsun, hukuk zemininde, legal demokratik siyaset zemininde çabamızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.