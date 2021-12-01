HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantı serisi bugün başlıyor. Hem hükümet hem de işçi kesimi, artan enflasyon karşısında iyice gerileyen alım gücünün artırılması konusunda mesajlar veriyor.

Hdp, dün akşam sosyal medyadan duyurduğu önerisinde, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi. HDP mesajında insanca yaşamanın pazarlığının olmayacağı belirtilerek "Asgari ücrete yapılacak zam lütuf değil, alın teri döken 10 milyondan fazla asgari ücretlinin hakkıdır. Asgari ücret 6000 TL olmalı, vergiden muaf tutulmalıdır" denildi.

Haftalık çalışma süresinin 35 saatte indirilmesin isteyen HDP, 6 bin lira ücret istedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

SonDakika.com - Ekonomi Haberleri

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