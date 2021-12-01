HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

SonDakika.com - Haberler | Ekonomi
HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

HDP, 2022'de uygulanacak asgari ücretin net 6 bin lira olmasını önerdi.

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantı serisi bugün başlıyor. Hem hükümet hem de işçi kesimi, artan enflasyon karşısında iyice gerileyen alım gücünün artırılması konusunda mesajlar veriyor.

HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

Hdp, dün akşam sosyal medyadan duyurduğu önerisinde, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi. HDP mesajında insanca yaşamanın pazarlığının olmayacağı belirtilerek "Asgari ücrete yapılacak zam lütuf değil, alın teri döken 10 milyondan fazla asgari ücretlinin hakkıdır. Asgari ücret 6000 TL olmalı, vergiden muaf tutulmalıdır" denildi.

Haftalık çalışma süresinin 35 saatte indirilmesin isteyen HDP, 6 bin lira ücret istedi.

Son dakika: Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı

Son dakika: Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı

 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masadaki rakam

Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masadaki rakam

 Asgari ücrette ilk toplantı bugün! Görüşmelerden en az yüzde 30 zam kararı çıkması bekleniyor

Asgari ücrette ilk toplantı bugün! Görüşmelerden en az yüzde 30 zam kararı çıkması bekleniyor

SonDakika.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
title