Hdp'den 4 Kasım Gözaltılarının Yıl Dönümünde Açıklama

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin gözaltına alınmasının 2'nci yıl dönümünde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, "Siyasi operasyonlar ve hukuk dışı uygulamalarla, demokratik mücadele alanının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, parti olarak bu saldırıları boşa çıkarmanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz" dedi.

Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ile Çağlar Demirel'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin tutukluluğunun 2'nci yıl dönümünde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, 4 Kasım günü tutuklanan 11 eski milletvekilinden 9'unun hala tutuklu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Siyasi operasyonlar ve hukuk dışı uygulamalarla, demokratik mücadele alanının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, parti olarak bu saldırıları boşa çıkarmanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Siyasi ve toplumsal bir özne olarak, bu mücadelenin en başından beri maruz kaldığımız operasyonlar, aynı zamanda büyük bir direniş mirası yaratarak önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. 4 Kasım 2016'dan bu yana Eş Genel Başkanlarımız dahil milletvekillerimiz tutuklanmıştır. 9 milletvekilimiz ise hala cezaevindedir. Halklarımızın emeği, iradesi ve oylarıyla temsil hakkını kazanan vekillerimiz şahsında bu durumu protesto ediyoruz."

Basın açıklaması, 5 dakikalık oturme eyleminin ardından son buldu.

- Diyarbakır