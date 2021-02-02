HDP "Demokratik Siyaset" Talebiyle Ziyaretlere Başladı
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HDP "Demokratik Siyaset" Talebiyle Ziyaretlere Başladı

02.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:47

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyum gösterilmesi talebinde bulunmak ve Türkiye'deki hukuk ile siyaset krizini aşma çağrısı yapmak için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ardından Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyum gösterilmesi talebinde bulunmak ve Türkiye'deki hukuk ile siyaset krizini aşma çağrısı yapmak için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ardından Saadet Partisi'ni ziyaret etti

HDP 'Demokratik Siyaset' Talebiyle Ziyaretlere Başladı

Kaynak: DailyMotion.com

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