HDP "Demokratik Siyaset" Talebiyle Ziyaretlere Başladı

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyum gösterilmesi talebinde bulunmak ve Türkiye'deki hukuk ile siyaset krizini aşma çağrısı yapmak için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ardından Saadet Partisi'ni ziyaret etti.