Hdp: Demirtaş Kelepçeyi Reddetttiği İçin Duruşmaya Getirilmedi

DİYARBAKIR'da, başlatılan soruşturma nedeniyle tutuklunan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden bugün ilk kez Ankara'daki duruşmaya fiziki olarak katılması beklenen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya kelepçeli getirilmesi reddettiği için duruşmaya getirilmediği belirtildi.



HDP Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Demirtaş'ın bugün Ankara Adliyesinde görülecek duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunduğu, mahkemenin bu talebini 30 Haziran'da kabul ettiği belirtilerek şöyle denildi:



"Demirtaş, bu sabaha karşı saat 03.40'ta Edirne Cezaevi'nde, yola çıkmak için geldiği servis aracında kendisine kelepçe takılmasının istenmesi üzerine Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede halen milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının devam ettiğini, kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade etmiştir. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini ifade etmesi üzerine Demirtaş, kendisinin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirtmiştir. Kelepçe takılması konusundaki dayatma üzerine Demirtaş, saat 04.10'da kaldığı odaya geri dönmüştür." - Diyarbakır