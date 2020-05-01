HDP, CHP ve TİP'den Taksim'e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş
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HDP, CHP ve TİP'den Taksim'e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş

01.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:23

HDP, CHP ve TİP'den Taksim'e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi.

HDP, CHP ve TİP'den Taksim'e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi. Çelengi anıta bırakan grubun sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydığı görüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen HDP Milletvekili Ahmet Şık, Erkan Baş, CHP Milletvekili Ali Şeker ve çok sayıda partilinin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu grup, Beyoğlu Divan Kavşağı'nda toplandı. Grup ile polis ekipleri arasında burada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Daha sonra grubun Taksim Meydanı'na yürümesine izin verildi. Öte yandan grup üyelerinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Grup, DİSK'e ait çelengi Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı.

HDP, CHP ve TİP'den Taksim'e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş

Kaynak: İHA

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