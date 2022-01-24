HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (3)

'ADALET İSTİYORUM'

Sanığın ardından Deniz Poyraz'ın babası Abdülilah Poyraz'a söz verildi. Poyraz, "Sanık bir katildir. Hiçbir şekilde hiçbir kadına el uzatmaya hakkı yoktur. Sanığın annesi veya kardeşi Deniz'in yerinde olsa acaba ne düşünürdü? Adalet istiyorum. Katil Münbiç'te eğitim almış. Polis kendisine 'Abicim' dedi. Bu polis benim ve eşimin yanımda olmalıydı. Katilin değil. Adalet istiyorum" dedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,