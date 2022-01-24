HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (2)

DURUŞMA 3,5 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI?Duruşmanın yapılacağı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki şartları nedeniyle izleyici sayısı konusunda İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Deniz Poyraz'ın ailesinin avukatları ile mahkeme heyeti uzun bir ön görüşme yaptı.

DURUŞMA 3,5 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

?Duruşmanın yapılacağı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki şartları nedeniyle izleyici sayısı konusunda İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Deniz Poyraz'ın ailesinin avukatları ile mahkeme heyeti uzun bir ön görüşme yaptı. Avukatlar, aile yakınları ve gazeteciler, salona girişte İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in okuduğu listeye göre salona alındı. Salona girişlerde zaman zaman tartışmalar yaşandı. Saat 09.00'da başlaması gereken celse, yaklaşık 3,5 saat sonra kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu sanık Onur Gencer'in yanı sıra Deniz Poyraz'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,