HDP binasındaki cinayetin sanığı hakim karşısında (3)

İZMİR (DHA) - SANIK TEKRAR SALONA GETİRİLDİĞİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

HDP İzmir İl binasında tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın katil zanlısı olarak yargılanan Onur Gencer'in yeniden salona alınmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi. İzleyicilerden bazıları, sanığa tepki gösterdi. Tepki gösterenleri Poyraz'ın avukatları sakinleştirdi. Gencer'in kimlik tespiti yapılırken ayağa kalkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu adam katildir. Eğitimini Münbiç'te almıştır. Bu adama bu kadar sakin davranamazsınız. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı. Buna katil gibi davranın" dedi. Hemen ardından bu kez 'silahlı polis' gerginliği yaşandı. Avukatlardan bazıları salonda belinde silahlı olan polislerin çıkarılmasını istedi. Mahkeme heyeti de silahı olan polislerin salondan çıkarılması kararını verdi. Heyet talep üzerine, jandarma ekiplerinde bulunan uzun namlulu silahların şarjörlerinin çıkarılmasına da karar verdi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, -

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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