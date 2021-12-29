HDP binasındaki cinayetin sanığı hakim karşısına çıkıyor (2)

İZMİR (DHA) - DURUŞMA SOSYAL TESİSE ALINDI

İzmir'de, HDP il binasında tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın avukatları, katılan avukat ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşmanın sosyal tesiste görülmesini talep etti. Sosyal tesiste ise bazı spotların tamir edilmesi beklendi. Tamiratın yapılmasının ardından saat 11.30 sıralarında salona geçildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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