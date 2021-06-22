HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı (2)
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HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı (2)

HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Abonelerin dikkatine;'HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı' haberimizde Onur Gencer'in 19 Haziran'da tutuklandığı ifadesi sehven yazılmıştır.

Abonelerin dikkatine;

'HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı' haberimizde Onur Gencer'in 19 Haziran'da tutuklandığı ifadesi sehven yazılmıştır. Sanığı tutuklanma tarihi '18 Haziran' olarak düzeltilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
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HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı (2) - Haberler
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