HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı (2)
Abonelerin dikkatine;'HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı' haberimizde Onur Gencer'in 19 Haziran'da tutuklandığı ifadesi sehven yazılmıştır.
Abonelerin dikkatine;
'HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı' haberimizde Onur Gencer'in 19 Haziran'da tutuklandığı ifadesi sehven yazılmıştır. Sanığı tutuklanma tarihi '18 Haziran' olarak düzeltilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı