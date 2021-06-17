HDP binasına saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama
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HDP binasına saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama

HDP binasına saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı.

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli O.G.'nin içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

Meydana gelen olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"17/06/2021 tarihinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir İl Binasına silahlı bir kişi girerek parti binasındaki bir çalışanı silahla vurarak öldürdüğü bilgisinin alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda iki Cumhuriyet Savcımızın ve bir Başsavcı Vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G. suçta kullanılan suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P.'nin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik

altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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