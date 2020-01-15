HDP binası önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

15.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:34

HDP'nin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı'ndaki HDP binası önünde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İl binasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan polis merkezindeki ekipler, silahla havaya ateş açtığı belirlenen M.S.H'yi gözaltına aldı.

Daha önce mala zarar verme suçundan poliste kaydı bulunduğu belirtilen M.S.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu ilçemizde HDP İl binasının da bulunduğu sokakta M.S.H adlı şüpheli şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştır. Şüpheli şahıs Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: AA