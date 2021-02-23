HDP baraja takıldı

Vatandaşa "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu, sonuçlara göre HDP yüzde 9.3, Saadet Partisi yüzde 0.8, Deva Partisi 1.8 ve Gelecek Partisi 0.4, diğer partiler ise 2.4 oy oranıyla baraj altında kaldı.

Vatandaşa "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu, sonuçlara göre HDP yüzde 9.3, Saadet Partisi yüzde 0.8, Deva Partisi 1.8 ve Gelecek Partisi 0.4, diğer partiler ise 2.4 oy oranıyla baraj altında kaldı.

Areda Survey, 2 bin 486 kişinin katılımıyla Türk halkının seçim algısına ışık tutan bir araştırmaya imza attı. Araştırmada yer alan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 41.7'si AK Parti derken, tercihini CHP'den yana kullanacağını açıklayan katılımcıların oranı yüzde 21.8 oldu.

Araştırma Şirketi Areda Survey'in 2-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği Ocak ayı Sosyometre araştırması "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna yanıt aradı. 2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmaya göre, "Bu pazar seçim olsa 'oyum AK Parti'ye' diyen seçmenin oranı yüzde 41.7 olurken, tercihini CHP'den yana kullanacağını açıklayan katılımcıların oranı yüzde 21.8. Katılımcıların yüzde 9.3'ü ise HDP cevabı verdi.

Areda Araştırma Şirketi'nin Ocak ayı Sosyometre çalışmasına 2-4 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti.

4 parti baraj altı

Kamuoyunun seçim algısına ışık tutan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 11.6'sı MHP'ye, yüzde 10.3'ü ise İYİ Parti'ye oy vereceğini ifade etti. Araştırmaya göre HDP yüzde 9.3, Saadet Partisi yüzde 0.8, Deva Partisi 1.8 ve Gelecek Partisi 0.4, diğer partiler ise 2.4 oy oranıyla baraj altında kaldı.

Araştırmaya 55 yaş ve üzeri katılan kişilerin oranı yüzde 20.8 olurken, bu oranı 45-54 yaş aralığında yüzde 16.7, 35-44 yaş aralığında yüzde 24, 25-34 yaş aralığında ise yüzde 23.2 olarak şekillendi. 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların oranı yüzde 15.3 oldu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 3.1'i eğitim durumunu lisansüstü olarak açıklarken, bu oranı yüzde 18.7 ile lisans, yüzde 26 ile lise ve yüzde 52.2 ile ilköğretim takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı