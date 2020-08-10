HDP Bakırköy İlçe Başkanlığının camlarının kırılmasına ilişkin soruşturma HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı binasının camlarını kırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı binasının camlarını kırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 03.50 sıralarında HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nın camlarının taşla kırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Savaş A. kısa süre sonra yakalandı.

Savaş A'nın, teşkilat üyelerince tanınan biri olduğu ve gece alkol aldıktan sonra girmek istediği binaya parti yetkilileri tarafından alınmadığı için söz konusu olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelinin ayrıca, 20 Temmuz'da Kadıköy'de "5. Yılında Suruç İçin Adalet" etkinliğinde görevli memura mukavemet suçundan gözaltına alındığı tespit edildi.

Parti yöneticilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili yakalanan Savaş A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA