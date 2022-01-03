HDP BAHÇELİEVLER İLÇE BİNASINA SALDIRAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - HDP Bahçelievler İlçe Binasına saldıran Muhammed E.S. tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Bahçelievler İlçe Binası'na geçtiğimiz salı günü kurusıkı tabanca ve bıçakla girerek bina içerisindekilere tehditler savuran şüpheli 2 kişiyi yaralamıştı. İçeridekiler tarafından tartaklandığı belirtilen Muhammed E.S. binadan çıkarak, yan tarafta bulunan fırına sığındı. Muhammed E.S. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammed E. S. "Kasten yaralama" ve "Silahlı tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Muhammed E.S., çıkarıldığı hakimlikçe "Ev hapsi" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet