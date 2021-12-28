HDP Bahçelievler İlçe Binası'nda hareketlilik (1)

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - HDP Bahçelievler İlçe Binası'na kurusıkı tabancayla giren şüpheli tehditler savurdu. İçeridekiler tarafından tartaklandığı belirtilen şüpheli binadan çıkarak, yan tarafta bulunan fırına sığındı. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu öne sürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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